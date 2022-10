Pietro e Rita uniti nella morte | lei muore in ospedale | lui il giorno dopo per un malore

Uniti anche nella morte . Due coniugi sono spirati quasi all'unisono. Prima il decesso dell'amata consorte, compagna di una vita, poi anche per l'uomo un malore improvviso.Frillici eCoccia sono scomparsi insieme nella frazione di Morano Osteria, a Gualdo Tadino in Umbria ; la donna era rimasta ferita in modo grave in un incidente d'auto avvenuto lo scorso ...... nuova Direttrice Inail di Savona; 11.00 " Santa Messa officiata presso la Chiesa di Sanin ... che dovrebbe invece rappresentare una priorità " d ichiara il presidente Anmil di Savona,De ...Uniti anche nella morte. Due coniugi sono spirati quasi all'unisono. Prima il decesso dell'amata consorte, compagna di una vita, poi anche per l'uomo un malore improvviso. Rita Frillici ...“Ultima Dea”, un titolo emblematico e misterioso per il secondo romanzo della scrittrice Rita Cocuzza, edito Erga Edizioni, avvincente, psicologico, dotato di ...