Partecipa a 5 webinar | avrai la calcolatrice grafica CASIO FXCG50 in omaggio

Tuttoscuola

Laboratori,, seminari a Napoli per il 'Mese dell'Educazione Finanziaria', che si svolgerà fino al 31 ... Come negli anni precedenti, la Banca d'Italiaalla manifestazione con numerose ...Per conoscere tutti i dettagli e le modalità di adesione,al primodi presentazione, giovedì 6 ottobre alle 15.30. Registrati qui . L'INIZIATIVA Con il Piano Scuola 4.0 le scuole ... Scopri come trasmettere la passione per la Scienza ai tuoi alunni: non perdere il webinar gratuito del 12 ottobre Banca Widiba partecipa all’edizione 2022 di #OttobreEdufin, il Mese dell’educazione finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività ...L'Ambasciata d'Italia a Lisbona ha organizzato ieri il webinar 'Siccità: Cambiamenti Climatici e Gestione delle Risorse Idriche. Sfide e Opportunità di Collaborazione tra Italia e Portogallo', a cui h ...