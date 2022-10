MLB 2022 | Wild Card | i Padres travolgono i Mets in gara-1 | crollo Cardinals

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Archiviata la prima giornata di postseason in MLB. Le(da quest’anno al meglio di 3) si aprono con le vittorie dei Seattle Mariners, Philadelphia Phillies, Cleveland Guardians e San Diego. Al Rogers Centre di Toronto termina 4-0 per i Mariners che si sbarazzano dei Blue Jays. Grande prova di Suarez, che ha contribuito al successo con due punti battuti a casa. Ad indirizzare il match poi è stato il fuoricampo di Raleigh al primo inning. Successo a sorpresa dei Phillies in unarocambolesca al Busch Stadium di St Louis: lo 0-0 regge per sei inning, con 9 punti negli ultimi tre periodi. L’home run di Yepez con Carlson in seconda base regala i due punti aiinals. Ma nel nono inning Philadelphia ne colleziona addirittura sei, sfruttando le amnesie difensive dei padroni di casa. ...