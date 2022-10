LIVE Giro di Lombardia 2022 in DIRETTA | i fuggitivi mantengono 3? sul gruppo

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 Sta per chiudersi il primo tratto di salita del Forcella di Bura. Tre chilometri di discesa e si torna di nuovo verso il GPM. 12.47 Rimane attorno ai 3’20” il margine di Christian Scaroni (Astana), Davide Bais (Eolo Kometa), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Aurelien Paret-Peintre (Ag2r Citroen), Lawson Craddock (Bike Exchange), Kenny Elissonde (Trek Segafredo), Simone Ravanelli e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper Androni), Alex Tolio e Luca Covili (Bardiani Csf Faizanè). 160 chilometri al traguardo. 12.44 Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni) sta facendo l’andatura tra i, lavorando per Tesfatsion. 12.41 Le pendenze del Forcella di Bura non sono impossibili, si tocca un picco del 6%. Ma è un’ascesa strutturata in due tronconi: si sale per nove chilometri dove si tocca ...