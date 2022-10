LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | griglia di partenza | Verstappen beffa Leclerc per 10 millesimi!

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.02 Di seguito la classifica del Q3: 1 MaxRed Bull Racing1:29.304 42 CharlesFerrari+0.010 4 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.057 4 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.405 5 5 Esteban OCON Alpine+0.861 6 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.957 6 7 Fernando ALONSO Alpine+1.018 5 8 George RUSSELL Mercedes+1.085 6 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.250 5 10 Lando NORRIS McLaren+1.699 9.00 Incredibile!!!! Le Ferrari si migliorano e si avvicinano moltissimo a, che conserva la pole position per 10 millesimi su! 3° Sainz a 57 millesimi. 8.58 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 MaxRed Bull Racing1:29.304 42 CharlesFerrari+0.253 4 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.398 4 4 Sergio PEREZ Red Bull ...

Le combinazioni per vincere il Mondiale già inOre 6:57 - Prove libere bagnate Nelle due sessioni libere di ieri, sotto la pioggia di Suzuka, le Alpine e le Ferrari (con il nuovo fondo) ...01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale della terza sessione di prove libere del Gran Premio del2022, diciottesima tappa del campionato mondiale di Formula 1. Sessione in corso 07.55 - Leclerc ha utilizzato una mappatura meno spinta a livello di motore rispetto a Sainz nelle PL3. Il ...La Formula 1 torna nel Paese del Sol Levante dopo 3 anni: segui la cronaca live delle qualifiche di Suzuka valide per il GP del Giappone 2022 di F1. Charles Leclerc in pista – Foto Pirelli – F1 GP ...La Formula 1 torna nel Paese del Sol Levante dopo 3 anni: segui la cronaca live delle qualifiche di Suzuka valide per il GP del Giappone 2022 di F1. Charles Leclerc in pista – Foto Pirelli – F1 GP ...