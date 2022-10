Inter | Inzaghi | 'Onana-Handanovic? Ho sciolto il dubbio stamattina | ma questa scelta non cambia le gerarchie'

Sono state ufficializzate le formazioni di Sassuolo -, anticipo della nona giornata di serie A in programma alle 15 al Maipei Stadium.ha deciso di dare ancora fiducia a Onana che sarà il portiere titolare. In difesa Acerbi preferito a de ......e Juventus hanno bisogno di fare punti per risalire la china in classifica, senza tuttavia ... Allegri e©LaPresseSecondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, anche gli uomini ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..."Quello che mi sta confondendo in questi due anni è Simone Inzaghi. L’anno scorso dicevo che era la migliore Inter, per quello che aveva fatto fra novembre e dicembre dove ho visto delle Leggi ...