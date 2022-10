Incendio sull’Isola di Pasqua | le fiamme danneggiano “in modo irreparabile” alcune statue

(Di sabato 8 ottobre 2022)dell’Isola di(Rapa Nui) sono state danneggiate “in” da un. Lehanno avvolto un numero imprecisate dei famosi megaliti, come riporta la Bbc citando il sottosegretario ai Beni culturali del Cile, Carolina Perez Dattari. L’Isola conta quasi 1000 moai che hanno teste gigantesche e sono alti, in genere, 4 metri. Sonoscolpite da una tribù polinesiana più di 500 anni fa e hanno reso celebre l’Isola che ora ha un’economia basata principalmente sul turismo. L’, scoppiato lunedì, ha interessato “quasi 60 ettari”, ha fatto sapere Dattari e, secondo le prime ricostruzioni, è di origine dolosa. Il turismo è stato riaperto solo pochi mesi fa dopo una lunga chiusura dovuta al ...

