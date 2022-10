Il giorno dopo la sfiducia | Pepe | “Colpevole io per esserci stata e non chi ha avuto paura di perdere?”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutita da poche ore, Antonellaincassa le prime solidarietà e torna a parlare. Lo fa con un post su facebook in cui ribadisce la volontà di rifondare il partito. Soprattutto, rispedisce al mittente le accuse piovutegli addosso nel corso dell’assemblea: “Io,, per aver detto “, ” nel momento più difficile per la nostra comunità. Io e non chi tanto avevadal partito salvo poi rinunciare alla candidatura per la “incontendibilità” del collegio”. Scrive Antonella: “Nella serata di ieri sonota da presidente dell’assemblea provinciale del Partito Democratico della provincia di Benevento. ? Essermi candidata come deciso dalla direzione nazionale nel collegio uninominale di Benevento nelle fila della ...

ilGiornale.it

... residente nella frazione , che la sera di mercoledì 5 ottobre,aver trascorso la serata con ... inoltre ildella sua scomparsa sarebbe stato visto, per l'ultima volta, in un esercizio ...Il, ieri, 7 ottobre, insieme a quattro ragazze della Cooperativa Centro 21 di salirà sul pullmino che dalla Romagna deve portarli in vacanza a Lauco, in un borgo antico, in . Tra le ... Dopo Bellavia al GFVip una polemica al giorno ALTO PIEMONTE - 08-10-2022 -- Sono gli ultimi giorni per partecipare al Premio “Storie di alternanza”, l’iniziativa promossa dal sistema camerale con l’obiettivo di valorizzare i percorsi formativi de ...Caso Listeria a Campobasso: 75enne muore in ospedale dopo giorni di ricovero in terapia intensiva. L'uomo aveva contratto la listeriosi.