Circolo Canottieri Irno | inaugurata seconda palestra intitolata ad Almerico Tortorella

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNasce laa servizio delle attività del, che consentirà al sodalizio sportivo pluricentenario di affiancare alle attività piu prettamente sportive e di preparazione atletica anche iniziative in ambito sociale. Unacon attrezzatura innovative come ha evidenziato in occasione dell’inaugurazione questa mattina il vice direttore Pietro De Luca. La nuovaè stata, alla presenza della moglie e della figlia Giovanna, ad “” presidente del sodalizio dal 1977 al 1985. “La sua instancabile azione ha contribuito in modo determinante a portare l’agli onori delle cronache sportive nazionali ...