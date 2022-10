Calcio | Nicola ' Mi metto sempre in discussione | umili e aggressivi'

Resta una gara a rischio per la sua panchina, conche non sembra preoccuparsi più di tanto. "Mi metto sempre in discussione, da oltre trent'anni lavoro neled esigo tanto anche da me - ...Il risultato finale al Sanè stato di 6 - 2. È stata la seconda battuta d'arresto per la ...alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchettoe ...'Contro il Verona uniti e compatti', dice il tecnico della Salernitana SALERNO (ITALPRESS) - Si sente a rischio, la panchina traballa come quella ...Davide Nicola, tecnico della Salernitana ... Fino a due partite fa si diceva che la Salernitana esprimesse il miglior calcio, le ultime due gare invece hanno lanciato dei segnali da non sottovalutare” ...