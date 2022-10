Cagliari | Liverani | 'Grande partita | ottimo punto'

...e, terminato sullo 0 a 0. I liguri, che in caso di terza vittoria di fila hanno l'occasione di passare una notte al comando solitario, premono senza sfondare il muro eretto da...Unquasi mai pericoloso in attacco riesce a strappare un punto, in trasferta, in casa del ... la prestazione dei ragazzi diè da dimenticare e solo grazie ad un continuo catenaccio in ...Finisce0-0 l’anticipo ottava giornata di Serie B Il Genoa ha le più grandi occasioni nel corso della partita: Gudmundsson colpisce un palo al 18', poi sono le parate di Radunovic a salvare i sardi. Co ...Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, ha parlato in salta stampa dopo il pari contro il Genoa a Marassi. Ecco le sue dichiarazioni: «Abbiamo fatto un’ottima gara difensiva, sarà importante lavorare ...