(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ildipotrebbe fare il suo ritorno in un cameo in, le voci sul web si moltiplicano in attesa dell'uscita del cinecomic DC prevista per il 20 ottobre. Secondo un nuovo rumor diffuso su Twitter,potrebbe fare ritorno nei panni diin, che vedrà il debutto di Dwayne Johnson nei panni del personaggio DC. L'ultima apparizione dinel ruolo dirisale a 5 anni fa, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento del ritorno, almeno stando a quanto rivelato dall'utente Twitter @MyTimeToShineH, leaker che in passato ha fatto trapelare altri dettagli dai film di supereroi, incluso un presunto ...

Movieplayer.it

...- Jean Page e Tom HardyCavill guida la lista delle quotazioni. L'attore, classe 1983, è il favorito dai bookmaker, tra le sue interpretazioni più celebri troviamo quella nei panni di. ......- Jean Page e Tom HardyCavill guida la lista delle quotazioni. L'attore, classe 1983, è il favorito dai bookmaker, tra le sue interpretazioni più celebri troviamo quella nei panni di. ... Superman di Henry Cavill apparirà in Black Adam Il Superman di Henry Cavill potrebbe fare il suo ritorno in un cameo in Black Adam, le voci sul web si moltiplicano in attesa dell'uscita del cinecomic DC prevista per il 20 ottobre. Secondo un nuovo ...Rumors are swirling that Dwayne Johnson's Black Adam will see Cavill back as Superman for the first time in five years ...