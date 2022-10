Petrolio | in rialzo a New York a 89 | 39 dollari

Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dell'1,06% a 89,39 dollari al barile. . 7 ottobre 2022I prezzi delcorrono ancora a 95 dollari al barile per il Brent dicembre e a 89 dollari al ... Inil rendimento del BTp decennale benchmark che segna 4,6% dal 4,51% dell'ultimo ...Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,06% a 89,39 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...LONDRA (Reuters) - I prezzi del petrolio sono in rialzo, ed avviati verso il secondo guadagno settimanale consecutivo, sulla scia dei tagli all'offerta decisi dall'Opec+ che hanno compensato i timori ...