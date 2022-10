Liverpool ospiterà l’Eurovision Song Contest 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 7 ottobre 2022) ESCSaràad ospitare l’edizionedel, che si svolgerà dal 9 al 13 maggio: la città inglese ha sbaragliato la concorrenza, capeggiata da Glasgow e composta in prima battuta anche da Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle e Sheffield., la città dei Beatles, farà da cornice al concorso canoro che lo scorso anno è stato vinto dall’Ucraina; a causa dell’attuale situazione politica del Paese, la Gran Bretagna, seconda classificata nel 2022, ne sta facendo le veci, e BBC e UA stanno lavorando insieme nell’organizzazione. La scelta è stata comunicata poco fa da Graham Norton, storico commentatore della manifestazione per conto della BBC, nel The One Show, programma condotto da Alex Jones e per ...