Italia in prima fila contro l' epatite Delta | summit a Milano

...tuttastanno mettendo in campo, anzi in tavola i mezzi che hanno a disposizione per resistere. Partendo dai fornelli, dal proprio modo di cucinare che potrebbe non essere più quello di. ......Figlia diretta di questa contaminazione sempre più stretta tra body - care e skin - care è la... In questo contesto è facile capire come lo sbarco in- a Milano (all'interno del Centro ...Ingegnera, è stata la prima italiana a capo di una spedizione al Polo Sud. Oggi spiega alle aziende innovative come saper cogliere le opportunità e agire con lucidità fronteggiando le emergenze. Antar ...La band degli Easy Life porterà sul palco dei Magazzini Generali di Milano i brani del nuovo attesissimo album "Maybe in Another Life…".