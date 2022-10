Giro di Lombardia più record dell’ora | finale di stagione coi botti

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’autunno che incalza porta con se la conclusione d’una intensa ed emozionanteciclistica. Quasi ad esorcizzarne la conclusione, domani, sabato 8 ottobre, andranno in scena due eventi, ognuno dei quali, preso singolarmente, avrebbe meritato uno scenario esclusivo. Poco dopo le 10.00 prenderà il via da Largo Bortolo Belotti a Bergamo il 116°diche si concluderà sul Lungolario Trento di Como intorno alle 17.00, dopo aver percorso 253 chilometri infarciti d’asperità. Dopo i 20 iniziali in piano, ci saranno da scalare ben cinque colli nello spazio dei successivi 100. Nell’ordine, i corridori affronteranno il Forcellino di Bianzano, il Passo di Ganda, decisivo l’anno scorso quando la corsa terminava a Bergamo, il Passo della Crocetta, la Forcella di Bura ed il Colle di Berbenno. Seguiranno 60 chilometri di tregua in ...