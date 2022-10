“GF Vip” | cos’è successo a Giovanni Ciacci dopo l’eliminazione | la disavventura al supermercato

Leggi su tvzap

(Di venerdì 7 ottobre 2022) News Tv.è tornato al GF Vip, seduto nella poltrona degli ex concorrenti e ha raccontato cosa gli è capitato allo scandalo del. L’ex gieffino è uscito dal programma durante la puntata di lunedì 3 ottobre, con un televoto flash. Il pubblico ha scelto di cacciarlo dal GF Vipciò che aveva fatto a Marco Bellavia. Anche Ginevra Lamborghini ha dovuto affrontare lo stesso destino: entrambi hanno lasciato il programma per aver trattato male un concorrente in evidente stato di sofferenza. La produzione ha voluto punirli e anche i telespettatori non sono stati da meno. Infatti i giornisono stati difficili per entrambi, come hanno raccontato ad Alfonso Signorini durante la puntata di ieri ...