Genoa-Cagliari | le scelte di formazione di Blessin e Liverani

Commenta per primo Sono 23 i giocatori delconvocati da Fabio Liverani in vista della sfida del Ferraris di questa sera contro il. Come previsto mancheranno all'appello gli infortunati Antonio Barreca e Marko Rog, mentre ...Appuntamento dunque attorno alle 21:20 nell'intervallo die alle 22:25 con 'La Voce del Patrone Rossoblù' in collegamento con Francesco Patrone; intorno alle 22:40 per 'Il Salotto ...Qualche dubbio di formazione per mister Blessin e Liverani per Genoa-Cagliari. Le due squadre arrivano senza dubbio da momenti differenti con i padroni di casa del Grifone reduci dalla vittoria contro ...Genoa e Cagliari scenderanno in campo questa sera alle ore 20:30 per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Sfida nella sfida nel match odierno, come riporta La Gazzetta dello Sport, ...