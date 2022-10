Difesa a Urso | Fitto per l' Ue E ipotesi Sisto alla Giustizia | ecco l' ultimo totoministri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Prende forma giorno dopo giorno il nuovo governo di centrodestra. I nomi continuano a restare top secret, ma, all'indomani dell'Esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni torna a dire attraverso i propri canali social: «Siamo al lavoro per una squadra di governo di alto profilo che metta al centro della sua azione ladell'interesse nazionale e dei cittadini. Vogliamo un'Italia che torni a pensare in grande». Un governo, è il ragionamento di Meloni, «politico, forte e coeso, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico», che, come chiesto dai cittadini, «porterà avanti politiche in discontinuità rispetto a quelle messe in piedi in questi anni dagli esecutivi a trazione Pd». A breve Meloni incontrerà gli altri leader della coalizione per tirare le somme del lungo lavoro svolto in questi giorni. Con Matteo Salvini e Silvio ...