Solo insieme si può soffrire di meno | la lettera di Marco Bellavia ai concorrenti del GF Vip

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Dopo l'uscita dalla Casa, l'ex gieffino rivolge alcune parole ai suoi ex coinquilini: 'Non giudico nessuno, presto tornerò a guardarvi negli occhi'

Dopo l'uscita dalla Casa, l'ex gieffino rivolge alcune parole ai suoi ex coinquilini: 'Non giudico nessuno, presto tornerò a guardarvi negli occhi'Quello chesi può soffrire di meno,condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante". Niente giudizi infine, nessuna colpa,un'apertura a un dialogo : Non giudico nessuno, il ...Il caso Marco Bellavia è diventato Nazionale. Se ne parla ovunque. Ha animato l’opinione pubblica. Una pagina orribile di televisione. Così l'ha definita inizialmente ..."Ho guardato da casa la scorsa puntata, mi faceva una certa impressione osservarvi dall'esterno. . Non c'è bisogno di fuggire dalla Casa come qualcuno di voi ha fatto. Non c’è bisogno di rimanere ...