Scopri come conservare i Limoni | Senza farli ammuffire | e con tutto il loro aroma

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 6 ottobre 2022), e conilIl limone è un frutto che non manca mai nelle nostre case, si utilizza in mille modi, non solo in cucina ma anche per le pulizie domestiche e per prodotti di bellezza fatti in casa. Molto spesso, però, capita di non utilizzarlo per intero e, se non lo conserviamo nel modo corretto, si rovina e non solo buttiamo i soldi ma, soprat, potremo trovarcinel momento in cui ci serve. Vediamo alloraconservarlo per non sprecarne nemmeno un pezzetto., e con ...