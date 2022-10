Roma-Betis | Mou | «Una gara difficile | molto difficile»

(Di giovedì 6 ottobre 2022) . Non è una frase di circostanza quella di Mourinho. Il Real, che affronterà stasera lain un Olimpico stracolmo, è una squadra che sta spaventando le big della Liga (ha 2 punti più dell’Atletico) e che comanda il girone di Europa League. «Sarà una partitaanche per loro. – aggiunge poi Mou – La prossima settimana a Siviglia i loro tifosi giocano un ruolo importante. Io mi fido dei miei undici e dei nostri 60mila tifosi». E dell’undici farà parte Dybala. «Sta bene e giocherà», taglia secco lo Special One. «Belotti in coppia con Abraham? Giocatori bravi possono giocare insieme, non è mai un problema. Dubbio Pellegrini, e elogi per Zaniolo: “Non è egoista.” L'articolo proviene da Italia Sera.

