Pnrr | Draghi | “Raggiunti obiettivi | presto a Italia altri 21 miliardi”

'Siamo in ritardo sule sto per ereditare il Paese nella situazione economicamente più tragica dal Dopoguerra' lancia l'allarme Giorgia. 'Non è vero, andiamo be none, vi abbiamo messo da parte ...Il cronoprogramma sulè stato rispettato. Anzi: 'l'attuazione procede più velocemente' di quanto previsto. A sostenerlo è il presidente del Consiglio, Mario. "I risultati conseguiti sono significativi. Nel ...Lo scrive su Twitter il leader di Iv Matteo Renzi. Se ti riesce — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 6, 2022 Così su Twitter il leader di Italia Viva. Attaco del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ...Lo scrive il premier Mario Draghi nella premessa alla II relazione sull’attuazione del Pnrr trasmessa al Parlamento. “Il Parlamento ha raccolto la sfida, lavorando intensamente nell’esame delle misure ...