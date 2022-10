Nessuna lite o crisi per Jennifer Lopez e Ben Affleck ma una storia d’amore perfetta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 6 ottobre 2022) I Bennifer non sono ine Bensono più innamorati che mai. Dopo le notizie di ieri sulla quasi rottura tra Ben econ l’attore che sembrava fosse andato via di casa dopo unafuriosa arriva la smentita. A smentire le voci di separazione tra JLo e Benè US Weekly. Il magazine riporta che la coppia è ancora nella fase della luna di miele, questo per riportare l’esatto contrario di quanto spifferato da Radar Online. Chi ha ragione? Sembra che una fonte vicina ai due attori abbia riferito al magazine che tra loro tutto procede per il meglio aggiungendo dettagli della vita matrimoniale, quanto entrambi facciano per l’altro e per i figli. Unaper ...