Meloni bella e brava | ma temo che Sandra Milo | preoccupante previsione

(Di giovedì 6 ottobre 2022)dalla parte di Giorgia. La leader di Fratelli d'Italia ha conquistato anche l'attrice che oggi, a Un Giorno Da Pecora, si congratula con la vincitrice delle elezioni. "Sono contenta della vittoria della, lei è, è un piacere ascoltarla - premette ai microfoni di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, prima di lasciarsi andare a una confessione -. Sono però preoccupata perché lei si trova a governare in un momento difficilissimo, dovrebbe essere un genio per risolverlo". La leader di FdI, infatti, potrebbe essere la prima donna italiana a finire alla presidenza del Consiglio. Gli italiani votandola hanno espresso l'intenzione di vederla dopo Mario Draghi. E proprio sul premier uscente si è espressa la musa di Federico Fellini. Da sempre ...

" Sono contenta della vittoria della, lei è brava e, è un piacere ascoltarla. Sono preoccupata perché lei si trova a governare in un momento difficilissimo, dovrebbe essere un genio per ...... questa giustizia disastrosa va riformata Riforme, perché le proposte dellasono una ... "Costruirne di più" è laricetta che anche da quella parte si continua a proporre, in non casuale ...Sandra Milo non vota da quando c'era Bettino Craxi ma ora si dice soddisfatta del risultato elettorale che ha premiato Giorgia Meloni ...