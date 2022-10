Malmo-Union Berlino interrotta | petardi in campo | giocatori negli spogliatoi

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Scene incredibili in Europa League dove, il match traè stato interrotto verso l’ora di gioco per deiche sono stati lanciati indai tifosi tedeschi completamente impazziti. Subito isono andatie la gara è stata momentaneamente sospesa. La polizia svedese in questo momento è proprio sugli spalti per placare gli animi e al momento pare difficile che la gara riprenda, quanto meno nel breve. Seguiranno aggiornamenti. 20.15 –e razzi che sono arrivati anche vicinissimo ai, volti coperti e tute bianche dei tifosi tedeschi che stanno tenendo sotto scacco un intero stadio. Subito la polizia a placare gli animi, ma difficilmente si potrà ...

Pareggi senza reti pure traBerlino oltre che tra Sheriff e Real Sociedad. Sia la Stella Rossa che il Monaco conducono infine per 2 a 0 rispettivamente su Trabzonspor e Ferencvaros. (...IL PROGRAMMA Ore 18.45 HJK - LudogoretsBerlino Monaco - Trabzonspor Omonia - Manchester United Tiraspol - Real Sociedad Stella Rossa - Ferencvaros Sturm Graz - Lazio Zurigo - PSV Ore ...Il match tra Malmo e Union Berlino è stato interrotto al 58' Al 58', la partita di Europa League tra Malmo e Union Berlino è stata interrotta a causa di petardi lanciati in campo dagli spalti: il ...Scene incredibili in Europa League dove, il match tra Malmo e Union Berlino è stato interrotto verso l'ora di gioco per dei petardi che sono stati lanciati in campo.