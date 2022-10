Europa League | solo un pari per la Lazio in Austria

(Di giovedì 6 ottobre 2022) GRAZ () (ITALPRESS) – Lanon riesce a scardinare lo 0-0 contro lo Sturm Graz, nella sfida del girone F di, fondamentale per le sorti della classifica biancoceleste. Inla squadra di Sarri non riscatta la figuraccia in Danimarca dell'ultima uscita europea e si complica la vita per la qualificazione.Nonostante il poco turnover (tre cambi tra i titolari), lafatica sin dall'inizio della partita, che forse non si aspettava così difficile. Ha un'occasione, dopo un quarto d'ora, con Luis Alberto ma il salvataggio di Dante vale un gol. Lo Sturm Graz parte con l'acceleratore pigiato, colleziona palle gol. Per ben tre volte su quattro sarà provvidenziale Provedel con le sue parate: devia in angolo il destro a giro di Boving, respinge ...

Maggiore possesso palla per la Lazio, 59%, ma il gol non arriva contro lo Sturm Graz: non è stata una prova esaltante, per i biancocelesti, che portano a casa un buon punto per poter continuare a ...