Emigratis | Pio e Amedeo show con Donnarumma | Sfera Ebbasta | Conte | Gollini e lo scherzo a Kulusevski VIDEO

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il grande ritorno di Pio e. In prima serata su Canale 5 sono andate in onda le prime due di quattro puntate di "- La resa...

Anche ieri sera, mercoledì 5 ottobre, c'è stata la sfida tra la replica del commissario più famoso della televisione italiana impersonato da Luca Zingaretti eddied Amedeo. La sfida degli ascolti, però è stata vinta dal primo nonostante si trattasse di un episodio in replica andato in onda più di vent'anni fa dal titolo 'Il cane di terracotta' ...La loro carriera è costellata da vari programmi tv come, Felicissima sera, il programma ... Quanti soldi guadagnanoe Amedeo I numeri sono molto grandie Amedeo hanno fatto numerose ...Pio e Amedeo, nella seconda puntata di Emigratis, arrivano a Parigi e si fanno offrire da Gigio Donnarumma una cena stellata e un soggiorno in uno ...Il commissario Montalbano stravince anche in replica: l'attore lancia una stoccata Anche ieri sera, mercoledì 5 ottobre, c'è stata la sfida tra la replica ...