VIDEO Inter-Barcellona 1-0: highlights, gol e sintesi. Calhanoglu dà la scossa ai nerazzurri (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Inter vince in casa contro il Barcellona per 1-0 nella terza giornata della Champions League 2022-2023 di calcio: decisivo il gol di Calhanoglu nel recupero del primo tempo. I meneghini salgono da soli al secondo posto in classifica con sei punti, staccando proprio i blaugrana, che restano fermi a quota tre scivolando al terzo posto. VIDEO highlights Inter-Barcellona 1-0 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’vince in casa contro ilper 1-0 nella terza giornata della Champions League 2022-2023 di calcio: decisivo il gol dinel recupero del primo tempo. I meneghini salgono da soli al secondo posto in classifica con sei punti, staccando proprio i blaugrana, che restano fermi a quota tre scivolando al terzo posto.1-0 Foto: LaPresse

