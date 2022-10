Tony Khan | “Il 2022 è stato il miglior anno nella carriera di Chris Jericho”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)è uno dei capisaldi della storia del wrestling moderno. In quasi 30 anni diha avuto successo ovunque grazie alla sua esperienza e classe. Ha deciso di mettersi in gioco in una “nascente” AEW diventandone uno dei top guy e sta ancora oggi riscuotendo fiducia. DI lui ne ha parlato. Unda incorniciare “Io penso che insieme a Mox metto tranquillamente tra ii dell’anche. Secondo me èil suoin tutta la sua. E’ diventato otto volte campione del mondo laureandosi ROH World Champion. Lo seguo dagli inizi della suaed è uno dei ...