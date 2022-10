Serie A | sarà Sozza l’arbitro di Sassuolo-Inter

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) EccodiIn vista della nona giornata dellaA in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 8 ottobre con calcio d’inizio alle ore 15:00,diretta dalSimone. Il fischietto della sezione di Seregnoassistito da Valeriani e Dei Giudici; il quarto uomoColombo. Al VAR Guida e Maggioni all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

cmdotcom : #Ibrahimovic firma per De Laurentiis, ma non è il #Napoli: sarà attore nella nuova serie di Verdone… - DiMarzio : #SerieA | @sampdoria, la prima sfida di #Stankovic sarà contro l'amico #ThiagoMotta. E #Mourinho già lo sapeva - gippu1 : Domenica Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà Sassuolo-Salernitana: sarà il primo arbitro donna della storia della S… - HellasVeronaFC : #SerieATIM | #SalernitanaVerona: l'arbitro sarà #Ghersini #HVFC - universo_astro : RT @DeShindig: Reazioni scomposte dei nostri politici alla decisione tedesca di sostenere con 200b l'economia nascondono 3 fatti la paura… -

... la risorsain grado di offrire un importante valore aggiunto al team. Knowledge Management " ... F ino al 2 ottobre , Samsung è alla ricerca dei dieci ragazzi che, dopo unadi training e ...Poi, quando ho scoperto che anche lui aveva occhi solo per me, ho pensato: questoun problema. In tutte le scene fino a quando non ci siamo incontrati nella vita reale, era ovvio che ci fosse ...