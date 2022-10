(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ai tempi c’era il 3 Esperia, un’autentica leggenda. Partiva da Porta Nuova con un paio di borse rigorosamente fuori dalle portiere serrate e i loro proprietari dentro la vettura spiacciccati addosso a decine di colleghi studenti. Ma salirci era un signor risultato perché di riffa o di raffa in via Gavazzeni ci arrivavi, magari in condizioni approssimative ma ci arrivavi.

L'Eco di Bergamo

Per fare un altro esempio, all'inizio per tanti di voi, principalmentefenomeni che parlano in ... E come è seguire la partita dal'Mi piaceva sentire il rumore dello stadio, si capiva ...Aveva cercato un bus ma per via di una festività ierano tutti bloccati. Poi - racconta nel ... che è direttamente collegata alla 'sezione 209', specifica perdetenuti politici, anche ... Quei pullman stracolmi impongono delle scelte - L'Editoriale, Bergamo Ai tempi c’era il 3 Esperia, un’autentica leggenda. Partiva da Porta Nuova con un paio di borse rigorosamente fuori dalle portiere serrate e i loro proprietari dentro la vettura spiacciccati addosso a ...Il talentuoso terzino del Girona è tra gli obiettivi di Vagnati ed è nazionale Under 21. A giugno ha evitato che una fotografa precipitasse dal bus della squadra ...