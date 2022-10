Quanto tempo dura il supporto per Windows 11 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sei passato a Windows 11 ? Ma ora la domanda che ti poni è ? Bene, vediamo di darti una risposta. Windows 11 non sarà ritirato prima di Windows 10: questo è pacifico. Windows 11 riceverà una volta all’anno (anziché due come accaduto con Windows 10) un aggiornamento delle funzionalità o feature update. Tale pacchetto di aggiornamento permetterà a Microsoft di posticipare la data di ritiro del sistema operativo. Come avvenuto con Windows 10, inoltre, ciascun feature update seguirà il suo ciclo di supporto: Microsoft ha già detto che ogni aggiornamento annuale avrà 24 mesi di supporto per le edizioni Home e Pro. Nel caso delle edizioni Enterprise ed Education si ... Leggi su wikitech (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sei passato a11 ? Ma ora la domanda che ti poni è ? Bene, vediamo di darti una risposta.11 non sarà ritirato prima di10: questo è pacifico.11 riceverà una volta all’anno (anziché due come accaduto con10) un aggiornamento delle funzionalità o feature update. Tale pacchetto di aggiornamento permetterà a Microsoft di posticipare la data di ritiro del sistema operativo. Come avvenuto con10, inoltre, ciascun feature update seguirà il suo ciclo di: Microsoft ha già detto che ogni aggiornamento annuale avrà 24 mesi diper le edizioni Home e Pro. Nel caso delle edizioni Enterprise ed Education si ...

