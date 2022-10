L’Europa torna a credere nel price cap | aspettando Berlino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Forse, alla fine, il tetto al prezzo del gas arriverà per davvero. Dopo la tiepida apertura di Olaf Scholz, e non è un caso, anche Ursula von der Leyen ha cambiato repentinamente opinione. La Germania, finora, non ne ha voluto sapere di accettare l’idea di uncap (qui l’intervista all’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè), terrorizzata dalla prospettiva di rimanere senza più metano (l’industria tedesca è quasi totalmente dipendente dal gas) una volta chiusi i rubinetti di Gazprom, in reazione al calmieramento coatto. TUTTI I MURI TEDESCHI Ora però, a forza di lavorare ai fianchi di, qualcosa si muove. Il problema è che i precedenti non giocano a favore di una convergenza europea sul fronte dell’energia. Tanto per cominciare, una settimana fa il governo Scholz ha dato il benservito all’Italia, primo sponsor europeo del ...