Giappone, missile dalla Corea del Nord: allarme aereo su Tokyo. Usa e Seul rispondono con 4 missili nel Mare cinese (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Corea del Nord di Kim Jong-un spara un missile balistico che sorvola il Giappone: suonano le sirene e vengono diffusi inviti a raggiungere i rifugi più vicini. Per il dittatore NordCoreano un ritorno al passato - ma anche la minaccia del «first strike» Leggi su corriere (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ladeldi Kim Jong-un spara unbalistico che sorvola il: suonano le sirene e vengono diffusi inviti a raggiungere i rifugi più vicini. Per il dittatoreno un ritorno al passato - ma anche la minaccia del «first strike»

