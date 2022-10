GdS – Griezmann | accordo tra Barcellona e Atletico | i dettagli

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) 2022-10-05 13:24:43 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: La star francese finora impiegata a tempo ridotto per evitare il diritto di riscatto da 40 milioni “liberata”: arriva la firma con il 50% di sconto Dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci 5 ottobre– Madrid Il giocatore col timer è libero. Non è ancora ufficiale, maMadrid ehanno trovato unsu Antoine. Breve riepilogo — Il francese un anno fa è stato prestato dai catalani ai madrileni,biennale con riscatto obbligatorio fissato in 40 milioni di euro se il francese avesse giocato più del 50% delle partite in cui era disponibile. Per ‘valere’ la prestazione doveva essere di almeno 45 minuti. Uso limitato — Lo scorso annoha giocato ...