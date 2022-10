Belluno | piccolo morto per ingestione di hashish L’ipotesi | “Genitori gli davano droga per calmarlo”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilnon voleva saperne di dormire e il padre avrebbe provato asomministrandogli. E’ questa l’inquietante ipotesi degli inquirenti che hanno iscritto nel registro degli indagati il padre di Nicolò Feltrin, il bimbo di due annilo scorso luglio per avvelenamento da stupefacenti.va il figlio per, indagato il padre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

BLturismo : RT @TgrRai: Longarone (#Belluno), Nicolò, due anni, è morto per #overdose da hashish: a stabilirlo l'autopsia #5ottobre #BuongiornoItalia,… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Belluno, autopsia: il piccolo Nicolò ucciso da un'overdose di hashish #antonellocirnelli #cocaina #nicolò #pievedicad… - Open_gol : L'autopsia sul corpo del piccolo ha confermato i sospetti - infoitinterno : Belluno, l’autopsia sul piccolo Nicolò: ucciso da un’overdose di hashish - giulycart : E' morto per ingestione di hashish Nicolò Feltrin, il bambino di due anni di Longarone (Belluno) deceduto il 28 lug… -

, indagato il padre. Disse che ilingerì del terriccio al ......sul corpo delconfermano tra l'altro che Nicolò aveva familiarità non solo con quella droga, ma anche con altre. L'hashish però lo ha avvelenato e ucciso. Nella casa di Longarone (), ...La indagini sulla tragedia di Longarone: la circostanza ha indirizzato le indagini nell’abitazione dove si ritiene che il bimbo abbia ingerito la droga ...Nicolò Feltrin non è morto per aver inghiottito qualcosa di strano al parco, il piccolo, con tutta probabilità, al parco non ci era neanche andato con il ...