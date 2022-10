Assistente di volo sembra un modello | Marco Spataro diventa una star sui su TikTok a sua insaputa | “Non potevo crederci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Abbiamo questa divinità in Italia?”, commenta una donna su. E’ virale. Anzi contagioso. E’ il breve filmato che riprende, il giovanissimo steward con i capelli ricci da dio grecoto in un baleno il sex symbol dei cieli. Miete sempre più vittime. Le donne gli cadono ai piedi. E’ l’diche tutte vorrebbero. A diffondere la sua immagine, mentre spiega come in caso di caduta libera in mare ci si debba allacciare il giubbotto salvagente o farsi piovere addosso la mascherina dell’ossigeno, è stato un passeggero un po’ monello. Invidioso della sua bellezza? Forse. Fatto sta che il burlone lo filma e lo immortala. Poi diffonde il video sul social network. I commenti? “Sei un fico”, “Torno dall’America solo per te”, “Sono innamorata”, “Proprio bono”, ...