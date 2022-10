altrntv Festival | torna a Roma per la terza edizione | il programma 2022

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)per la suacon und’eccezione che vede, dal 15 ottobre al 17 novembre, in 10 live club della Capitale ben 27 concerti diffusi e 80 artisti coinvolti, tra cantautori, band, dj, fotografi e illustratori che esporranno le loro opere a tema musica live. Tra i primi nomi annunciati della rassegna: Cor Veleno + Tre Allegri Ragazzi Morti, Marlene Kuntz, Gianluca Petrella, Edda, Nada, Giumo, Altin Gün, Mellow Mood, Giorgio Poi, The Afghan Wings, Bobby Joe Long’s Friendship Party.è unmusicale itinerante nato nel 2017; come progetto speciale facente parte della Biennale MArteLive, ilmultidisciplinare diffuso ideato e ...