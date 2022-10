Ajax-Napoli, Alvino: “Serata storica. É una squadra di extraterrestri” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ajax-Napoli, Alvino: “Piango e non mi vergogno” Le parole di Carlo Alvino dopo lo storico 6-1 del Napoli all’Ajax: “La perfezione non è di questo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 5 ottobre 2022): “Piango e non mi vergogno” Le parole di Carlodopo lo storico 6-1 delall’: “La perfezione non è di questo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

gippu1 : Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - DiMarzio : #UCL | @sscnapoli, problemi per #Kvaratskhelia: costretto al cambio - RedazioneFM : Il #Napoli è uno spettacolo, #Ajax travolto 6-1! #UCL - napolista : Spalletti sembra un fumetto: ha creato un Napoli gigantesco, fresco e che s’incazza Arriva davanti alle telecamere… -