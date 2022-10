Video Gol Inter - Barcellona 1 - 0: Calhanoglu. Le foto più belle (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella gara della 3ª giornata del girone C di Champions League, l'Inter supera per 1 - 0 il Barcellona. Decide un gol di Hakan Calhanoglu al termine ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella gara della 3ª giornata del girone C di Champions League, l'supera per 1 - 0 il. Decide un gol di Hakanal termine ...

OfficialASRoma : ?? Il gol di @PauDybala_JR da tutte le angolazioni ?? #ASRoma - gippu1 : 30 anni fa, il #4ottobre 1992, la domenica più allegra e spettacolare della storia della serie A: 48 gol in 9 parti… - GBatistutaOK : ???? Il mio primo e il mio ultimo gol in @SerieA. Qual è il vostro preferito? ???? El mi primer y el mi ultimo gol en… - Fabio64535537 : RT @chiccochiesa: Uno dei tanti gol del pipita che non dimenticherò mai. azione clamorosa: Marchisio ?? tacco di Dybala ?? tacco di Dani… - PinoSa54 : RT @Mirko_par99: Le reazioni di Spalletti ai gol mi piegano in due ogni volta -