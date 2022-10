“Vi denuncio” | la minaccia di Vanessa Incontrada E’ accaduto in diretta

mcrisparlato : @Mary_Cric 'Ti segnalo e se ci sono gli estremi ti denuncio'. A me sembra una minaccia, ancora non sai se ci sono g… - ouro777 : Denuncio il fatto.. la minaccia deve essere punita.. - antondepierro : RT @antondepierro: Denuncio,in questo intervento al #Senato,la grande vergogna di una politica che da sempre comprime i fermenti culturali… -

AgrigentoNotizie

I fatti risalgono a circa 8 anni fa quando l'uomo, avvicinando la vittima con una scusa, la costrinse a seguirlo all'interno della sua abitazione e a subire un rapporto sessuale, sottodi un ...Secondo quanto denunciato e ricostruito, la giovane sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale completo e, in seguito, convinta a non denunciare dietro lache se lo avesse fatto, ... Viola il divieto di avvicinamento e minaccia di ammazzarla: 57enne denuncia la vicina di casa Da guardia giurata a taglieggiatore, dal lavoro all’Ipercoop al carcere. In cella è finito un uomo di 53 anni per aver preteso, secondo l’accusa, soldi e sesso da una ragazza di 29, un odioso ricatto ...La guardia giurata, 53 anni, aveva sopreso la ragazza mentre tentava di rubare una piastra per capelli in un supermercato. Da quel momento l'ha ricattata. È stato arrestato per estorsione e tentata vi ...