Uefa, una partita a porte chiuse per il Marsiglia. Multa e chiusura parziale per l’Eintracht (Di martedì 4 ottobre 2022) Non solo Juventus. La Uefa ha reso note tutte le sanzioni disciplinari dopo l’apertura del fascicolo sull’ultimo turno europeo. Il Marsiglia giocherà la prossima partita il 4 ottobre contro lo Sporting Lisbona a porte chiuse e la successiva (con il Tottenham di Conte l’1 novembre) con il settore Virage Nord chiuso. La sanzione, per il comportamento dei tifosi contro l’Eintracht, va così ad aggiungersi alla sospensione della pena per gli scontri nel match col Feyenoord in Conference League della scorsa stagione. Anche il club di Francoforte è stato sanzionato: 15mila euro di Multa e, con la condizionale, chiusura parziale dello stadio (almeno 1000 posti a sedere) per una partita e il divieto di vendere biglietti per le ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Non solo Juventus. Laha reso note tutte le sanzioni disciplinari dopo l’apertura del fascicolo sull’ultimo turno europeo. Ilgiocherà la prossimail 4 ottobre contro lo Sporting Lisbona ae la successiva (con il Tottenham di Conte l’1 novembre) con il settore Virage Nord chiuso. La sanzione, per il comportamento dei tifosi contro, va così ad aggiungersi alla sospensione della pena per gli scontri nel match col Feyenoord in Conference League della scorsa stagione. Anche il club di Francoforte è stato sanzionato: 15mila euro die, con la condizionale,dello stadio (almeno 1000 posti a sedere) per unae il divieto di vendere biglietti per le ...

