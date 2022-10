Ucraina: Meloni, situazione complessa, serve prudenza (Di martedì 4 ottobre 2022) "È sicuramente una situazione molto complessa, per questo serve molta prudenza". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, arrivando alla Camera, commentando l'ipotesi che la Russia di Vladimir ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) "È sicuramente unamolto, per questomolta". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia, arrivando alla Camera, commentando l'ipotesi che la Russia di Vladimir ...

TgLa7 : ++ #Ucraina, #Meloni: 'Annessione russa non ha valore. #Putin è una minaccia. Serve compattezza e unità democrazie… - iconanews : Ucraina: Meloni, situazione complessa, serve prudenza - News24_it : Ucraina: Meloni, situazione complessa, serve prudenza - Crpzo : @Returned83 @marilenagasbar1 @Stefania_67 La Meloni, che io non ho votato, non ha mentito in campagna elettorale. H… - Erica43581765 : E TU? CON E TUE TASSE PREFERISCI AIUTI IN BOLLETTE PER GLI ITALIANI O INVIO DI ARMI IN UCRAINA? #ZELENSKY #NAZISMO… -

Ucraina: Meloni, situazione complessa, serve prudenza Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, arrivando alla Camera, commentando l'ipotesi che la Russia di Vladimir Putin possa effettuare test nucleari ai confini con l'Ucraina. . Energia, Meloni: 'Appoggeremo iniziative aiuto concreto famiglie e imprese' UCRAINA - RUSSIA - 'È sicuramente una situazione molto complessa, per questo serve molta prudenza' dice Meloni a chi le chiede dell'indiscrezione del Times secondo la quale il presidente russo ... Agenzia ANSA Ucraina: Meloni, situazione complessa, serve prudenza Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, arrivando alla Camera, commentando l'ipotesi che la Russia di Vladimir Putin possa effettuare test nucleari ai confini con l'Ucraina. (ANSA). Energia, Meloni: "Appoggeremo iniziative aiuto concreto famiglie e imprese" UCRAINA-RUSSIA - "È sicuramente una situazione molto complessa, per questo serve molta prudenza" dice Meloni a chi le chiede dell'indiscrezione del Times secondo la quale il presidente russo Vladimir ... Lo ha detto la leader di FdI Giorgia, arrivando alla Camera, commentando l'ipotesi che la Russia di Vladimir Putin possa effettuare test nucleari ai confini con l'. .- RUSSIA - 'È sicuramente una situazione molto complessa, per questo serve molta prudenza' dicea chi le chiede dell'indiscrezione del Times secondo la quale il presidente russo ... Ucraina: Meloni, situazione complessa, serve prudenza - Ultima Ora Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, arrivando alla Camera, commentando l'ipotesi che la Russia di Vladimir Putin possa effettuare test nucleari ai confini con l'Ucraina. (ANSA).UCRAINA-RUSSIA - "È sicuramente una situazione molto complessa, per questo serve molta prudenza" dice Meloni a chi le chiede dell'indiscrezione del Times secondo la quale il presidente russo Vladimir ...