Spread Btp - Bund chiude stabile a 230 punti base (Di martedì 4 ottobre 2022) Ancora una giornata di miglioramento per i titoli di Stato europei e, con essi, anche per i bond italiani: lo Spread tra Btp e Bund a 10 anni ha chiuso a 230 punti, in linea con l'avvio di seduta, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Ancora una giornata di miglioramento per i titoli di Stato europei e, con essi, anche per i bond italiani: lotra Btp ea 10 anni ha chiuso a 230, in linea con l'avvio di seduta, ...

classcnbc : EUROPA, ACQUISTI IN AVVIO ????+1,3% ????+0,7% ????+1,3% ????+0,7% Piazza Affari, nessuno in rosso. Fineco +2,4%, la migli… - classcnbc : Aggiornamento - Borse europee: prosegue il rally a metà seduta: ????+2,6% ????+3,3% ????+2,9% ????+1,8% Moncler +6,4%, Ne… - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude stabile a 230 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro al 4,16% - superludo70 : RT @classcnbc: Le borse europee chiudono in rally: ????+3,4% ????+4,2% ????+3,7% ????+2,5% A Piazza Affari bene soprattutto Moncler +8%, denaro a… - pasqualiandre : RT @classcnbc: Aggiornamento - Borse europee: prosegue il rally a metà seduta: ????+2,6% ????+3,3% ????+2,9% ????+1,8% Moncler +6,4%, Nexi +4,6%… -