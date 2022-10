Sei sempre in ritardo? Dipende dal tuo segno

thetrueshade : Stasera prenderò la sciarpa e verrò allo stadium a sostenerti come ho sempre fatto, perché per me sei il meglio e s… - fanpage : Ettore ha sei anni e soffre di una rara malattia. Ha bisogno di assistenza continua sia a casa che a scuola, ma non… - davidefaraone : Sei una donna straordinaria e meriti sempre il meglio. Ti voglio bene Teresa ?? - angoleeknoww : @M0CHIJUNGW0N lo sei sempre amore mio - andivemetyou : RT @MartaFarasha: Il problema vero è che se hai una malattia fisica tutti ti dicono 'eroe', se hai un problema mentale sei un reietto da al… -

La Legge per Tutti

...di essere stata inizialmente in isolamento in una stanza di poco più di un metro quadrato e... è stato tenuto in carcere per altrianni'. La 'piscina delle esecuzioni' Javad, 60 anni e senza ..."Una 'medaglia' speciale, nonpiù ospite occasionale ma fai parte di un progetto continuato. D'... Che sia Robert a creare,! Questo deve rendermi felice". Creare non è cosa per donne, la ... Perché per i poliziotti sei sempre colpevole Carla Rocchi: «La perdurante crisi di questi ultimi anni ha imbarbarito i comportamenti: non siamo diventati migliori, ma stiamo attraversando un periodo buio della nostra esperienza umana» ...AGI - La data non era stata scelta a caso. Alla vigilia del 18esimo anniversario della prima esplosione di un ordigno nucleare su un obiettivo in tempo di guerra, il mondo aveva deciso che di funghi a ...