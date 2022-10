Scalda, sei fuori!: La notizia delle roventi panchine europee (Di martedì 4 ottobre 2022) 2022-10-04 15:56:04 Il web è in trepidazione: lLa notizia delle panchine europee è rovente. Ci sono molti nomi che suonano e diversi inquilini che sono candidati a occuparlie cinque squadre con i rispettivi tifosi in attesa di vedere chi saranno i capitani delle loro navi. Siviglia ed Elche in campionato, Wolverhampton e Nottingham Forest in Premier League, la Samp in Serie A e il Leverkusen in Bundesliga sono le panchine dove sono attesi più movimenti nelle ultime ore. Siviglia, la più calda La panchina del Sevilla FC è quella che oggi sta attirando maggiormente l’attenzione dei media. La squadra del Siviglia è diciassettesima in campionato, con solo cinque punti sui 21 disputati. La situazione ha fatto rinunciare a Lopetegui il consiglio di amministrazione del Siviglia, ma non ... Leggi su justcalcio (Di martedì 4 ottobre 2022) 2022-10-04 15:56:04 Il web è in trepidazione: lLaè rovente. Ci sono molti nomi che suonano e diversi inquilini che sono candidati a occuparlie cinque squadre con i rispettivi tifosi in attesa di vedere chi saranno i capitaniloro navi. Siviglia ed Elche in campionato, Wolverhampton e Nottingham Forest in Premier League, la Samp in Serie A e il Leverkusen in Bundesliga sono ledove sono attesi più movimenti nelle ultime ore. Siviglia, la più calda La panchina del Sevilla FC è quella che oggi sta attirando maggiormente l’attenzione dei media. La squadra del Siviglia è diciassettesima in campionato, con solo cinque punti sui 21 disputati. La situazione ha fatto rinunciare a Lopetegui il consiglio di amministrazione del Siviglia, ma non ...

IvanBrunetti2 : Pyongyang scalda i muscoli. Attenta America a tirare la corda, sei tra la Korea N, Cina, Russia, Repubblica. Sudafr… - scimonelli : RT @de_linda71: Tu sei veramente una fiamma che scalda ma bisogna proteggere dal vento. A volte non so se un mio gesto tende a scaldarmi o… - stomalissimo : Le tue sigarette dentro la mia tasca, senza te nemmeno questo sole scalda Baby dove sei? Sto pensando a te con lei - 28Tinista : RT @AbAmelie: T’Amo per Amare Senza di Te non vedo che un deserto tra il Passato e il Presente Tu credi di essere il Dubbio e non sei che R… - AbAmelie : T’Amo per Amare Senza di Te non vedo che un deserto tra il Passato e il Presente Tu credi di essere il Dubbio e non… -