Sampdoria, la seduta è stata diretta da Tufano. Differenziato per Winks (Di martedì 4 ottobre 2022) GENOVA - Nel pomeriggio la Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco, dopo l'umiliazione casalinga patita domenica contro il Monza . Sotto lo sguardo attento del presidente Lanna e dei direttori Osti e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 ottobre 2022) GENOVA - Nel pomeriggio lasi è ritrovata a Bogliasco, dopo l'umiliazione casalinga patita domenica contro il Monza . Sotto lo sguardo attento del presidente Lanna e dei direttori Osti e ...

Luxgraph : Sampdoria, seduta diretta da Tufano. Differenziato per Winks - sportli26181512 : Sampdoria, la seduta è stata diretta da Tufano. Differenziato per Winks: In attesa del nuovo allenatore, i blucerch… - sportli26181512 : La Samp prende tempo: squadra a Tufano? Per la panchina in pole Ranieri e Stankovic: La Samp prende tempo: squadra… - sportli26181512 : Sampdoria, doppia seduta di allenamento: Winks in parte con il gruppo: Sono rientrati dagli impegni con le rispetti… -