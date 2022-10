Rivelazione in diretta sul futuro di Inzaghi: “Può succedere nelle prossime partite” (Di martedì 4 ottobre 2022) Il noto giornalista ed opinionista Paolo Condò ha commentato il momento difficile dell’Inter negli studi di Sky. Il focus in particolare era sulla possibilità che l’Inter cambi guida tecnica in tempi brevi poiché, la dirigenza non riporrebbe in Inzaghi la fiducia necessaria. Condò inoltre ha fornito un suo parere in merito alla vicenda ponendo l’attenzione sul calendario dei nerazzurri, che saranno impegnati per due volte con il Barcellona nei prossimi otto giorni. Questa stagione sarà divisa in due a causa del mondiale ed il giornalista considerava questa pausa una possibile occasione per consentire ad un eventuale nuovo tecnico di ambientarsi. Inter Inzaghi Condò LE PAROLE “Non vedo grandissimi sostituti all’orizzonte e per questo motivo proseguirei con Inzaghi. Se poi le cose dovessero andar male, a quel punto cambierei ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 ottobre 2022) Il noto giornalista ed opinionista Paolo Condò ha commentato il momento difficile dell’Inter negli studi di Sky. Il focus in particolare era sulla possibilità che l’Inter cambi guida tecnica in tempi brevi poiché, la dirigenza non riporrebbe inla fiducia necessaria. Condò inoltre ha fornito un suo parere in merito alla vicenda ponendo l’attenzione sul calendario dei nerazzurri, che saranno impegnati per due volte con il Barcellona nei prossimi otto giorni. Questa stagione sarà divisa in due a causa del mondiale ed il giornalista considerava questa pausa una possibile occasione per consentire ad un eventuale nuovo tecnico di ambientarsi. InterCondò LE PAROLE “Non vedo grandissimi sostituti all’orizzonte e per questo motivo proseguirei con. Se poi le cose dovessero andar male, a quel punto cambierei ...

