Raspadori: «Il gol più bello? Quello di testa di oggi, soprattuto perché non sono abituato a farne»

Giacomo Raspadori, autore di una grande doppietta nella gara contro l'Aiax di questa sera, ha parlato ai microfoni di Sky «Si fa fatica, siamo davvero molto contenti con questo spirito e con la voglia di migliorarci giorno dopo giorno» Cosa ti chiede Spalletti «Mi dà tanta fiducia, quando sono arrivato mi ha dato la dimostrazione di volermi a tutti i costi. Se sto mettendo in mostra le mie qualità è perché ho una squadra alle spalle che mi permette di farlo e questa è la forza di questa squadra» I soldi investiti per te prima erano troppi, oggi forse sei un affare «Penso che l'importante sia che il valore della squadra cresca e i risultati continuino ad arrivare. Penso che possiamo ancora migliorare ed esprimerci al meglio. Si gioca ogni tre giorni per cui, anche se questa è una grande vittoria c'è da resettare»

